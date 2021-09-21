Süper Lig 'in 6. haftasında Kayserispor'a konuk olacak olan Galatasaray 'da kamp kadrosu netleşti. Cicaldau, Halil Dervişoğlu ve Berkan Kutlu Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı. Fatih Terim 3 oyuncuyu dinlendirme kararı aldı.

Sakatlıkları süren Arda Turan ve Sacha Boey, sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz ve cezası devam eden Marcao Teixeira da kadroda yer almadı.









Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunção, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.





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