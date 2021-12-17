Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, düzenlediği basın toplantısında yönetim kurulundaki görevine devam edeceğini, Galatasaray Sportif AŞ'deki görevinden ise istifa ettiğini duyururken Sarı Kırmızılı ekipten karşı atak geldi. Galatasaray, Epözdemir'in yerine yönetim kuruluna atama yaparken bu hamle Epözdemir'i kızdırdı.

Epözdemir, kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek kişisel sosyal medya hesabından, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin biraz önce 21:01 tarihinde yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır" paylaşımı yaptı.

Galatasaray'ın hak ve menfaatlerini savunmak, genel kurul iradesine saygısından ötürü istifadan vazgeçtiğine dair noter onaylı belgeleri paylaşan Epözdemir'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

''Yukarıda aslını sunduğum Beşiktaş 11. Noterliği'nin 17.12.2021 tarihli ve 21091 yevmiye no'lu istifanamesi ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan vekilliği ve Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettim. Bu karar, ekteki tebliğ mazbatası ile sabit olduğu üzere bugün Galatasaray Sportif A.Ş.'ye tebliğ edilmiştir. Yine ekte sunulan Beşiktaş 11. Noterliği'nin 17.12.2021 tarih ve 21092 yevmiye no'lu ihtarnamesiyle ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevime, büyük Galatasaray camiasının hak ve menfaatlerini savunmak ve genel kurul iradesine saygımdan ötürü devam ettiğim, bu hususta herhangi bir istifa beyanım ve irademin kesinlikle bulunmadığı, ekte sunulan tebliğ mazbatası ile sabit olduğu üzere Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne bugün tebliğ edilmiştir.''