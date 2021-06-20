Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla, teknik direktör belirsizliği de sona ermiş oldu. Elmas, daha önce birlikte çalıştığı Terim'i yeniden takımın başına getirerek transfer sürecini de başlatacak.

İlk icraat Fatih Terim

Galatasaray 'da Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturması, aynı zamanda teknik direktörün de belli olmasına anlamına geliyor. Daha önceki yöneticilik dönemlerinde Fatih Terim'le çalışan Elmas, tecrübeli teknik adamı yeniden takımın başına getirecek.

Merakla beklenen transfer süreci de, Terim'in görevine dönmesiyle birlikte kaldığı yerden devam edecek. Polemik yaşanmaması adına seçimde oy kullanmayan Terim'in de ortaya çıkan sonuçtan gayet mutlu olduğu gelen haberler arasında.