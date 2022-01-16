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Son dakika! Galatasaray'da Berkan Kutlu, Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekipte mücadelenin 25. dakikasında sarı kart gören Berkan Kutlu, Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

16 Ocak 2022, Pazar 19:38 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'da Berkan Kutlu, Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü

Süper Lig 'in 21. haftasında Galatasaray , deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-Kırmızılı ekipte mücadelenin 25. dakikasında Berkan Kutlu rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Gördüğü bu sarı kartla cezalı duruma düşen futbolcu, takımının 20 Ocak tarihinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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