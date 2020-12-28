Sarı kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve kariyerine G. Saray’da devam etmek istediğini belirten Belhanda’nın, menajeri ile birlikte kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile bir araya geldiği ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre; Bu görüşmeyi ise talep eden ise sarı kırmızılılarla yeni mukavele imzalamak isteyen Belhanda cephesi oldu. Menajeri D’avilla’nın da İstanbul’a gelmesi ile birlikte perşembe günü gerçekleşen zirvede Belhanda, başkan Cengiz ve Albayrak’a, G.Saray ile yeni sözleşme imzalamak istediğini belirtti.

İstanbul’da ev aldım, kalmak istiyorum

Sezon başında Galatasaray yönetiminin ‘pandemi’ nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren Belhanda ve menajeri yeni kontrat için bu kez bizzat kendileri ‘fiyat’ düşürdü. Şu anda Galatasaray’dan 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belhanda’nın menajeri yeni kontrat için ‘1 milyon Euro’luk’ indirime gitti. Ayrıca Faslı oyuncunun İstanbul’dan ev aldığını belirterek “Galatasaray’da mutluyum ve burada kalmak istiyorum. Buradan ev aldım ve ailemle İstanbul’da yaşamak istiyorum” dediği ifade edildi.

Yönetim soğuk, son karar Terim’in

2.3 milyon Euro isteyen ve yüzde 30 indirim yaptığı garanti ücretinin kabul edilmesi halinde imzaları atmaya hazır olduğunu belirten Belhanda ve menajeri bu görüşmede istediği yanıtı alamadı. Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, futbolcu cephesinden talep edilen bu rakama son derece soğuk baktı. İmza attığı vukuatlar ile maliyet-performans kriterinde yönetimi tatmin edemeyen Belhanda’nın bu talebine sarı kırmızılılar yanıt dahi vermedi. Eğer Fatih Terim de yönetim ile aynı görüşte olursa Faslı oyuncu, en geç sezon sonunda G.Saray’a veda edecek.