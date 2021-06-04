Seçim için geri sayıma geçen Galatasaray Kulübü’nde başkan adayları canlı yayında bir araya gelecek. Galatasaraylılar Cemiyeti’nin 13 Haziran Pazar günü ev sahipliği yapacağı organizasyona Yiğit Şardan dışındaki tüm adayların katılacağını bildirdi. Gazeteci Ruşen Çakır’ın yöneteceği canlı yayında adaylar projelerini anlatacak ve izleyicilerden gelen sorulara yanıt verecekler.

Bu arada Galatasaraylılar Cemiyeti’nin adaylara yaptığı davetten sonra Eşref Hamamcıoğlu’nun diğer adayları etiketleyerek, “Gelin canlı yayında ilkelerimizi açıklayalım” paylaşımında bulunması tepki topladı. Işın Çelebi, “Eşref Hamamcıoğlu’nun kendi organize ediyormuş gibi diğer adayları davet ettiği yayın, zaten Cemiyet Başkanı Fidel Berber tarafından teklif edilen ve bizim de katılım sağlayacağımız bir yayındı” mesajını yayınladı.

Metin Öztürk ise “Galatasaraylılar Derneği Başkanı Sayın Fidel Berber’in tarafsız bir moderasyonla tüm başkan adaylarını canlı yayında bir araya getirme davetini kabul ettiğimi kendisine ilettim” paylaşımında bulundu. (Skorer)

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