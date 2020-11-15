Ryan Babel Hollanda Milli Takım kampından çıkarıldı. Portakalların Bosna Hersek ile oynayacağı karşılaşma öncesi hastalanan Ryan Babel'in kamptan ayrıldığı belirtildi.

NOS Voetbal: Testi pozitif

Galatasaraylı oyuncunun koronavirüs semptomları gösterdiği ancak testlerinin ise negatif çıktığı gelen haberler arasında. NOS Voetbal'un haberine göre ise Babel'in 4. koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Hollandalı futbolcu Galatasaray'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemeyecek.

33 yaşındaki futbolcu Hollanda Milli Takımı'na çağrılmasına rağmen İspanya ile oynanan hazırlık maçında süre alamamıştı.

Ryan Babel'in son durumu ile ilgili Galatasaray'ın açıklama yapması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Luyindama sakatlığı nedeniyle Demokratik Kongo Milli Takımı kadrosundan çıkarılmıştı.