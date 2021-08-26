Galatasaray 'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray Jesse Sekidika'yı Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven'e kiraladı. Bugün İstanbul'dan ayrılan 25 yaşındaki oyuncunun transferi kısa süre içinde açıklanacak.

Sözleşme şartları belli oldu

Galatasaray Sekidika transferi için Belçika ekibinden 250 bin Euro kiralama bedeli alacak. Ayrıca sözleşmede, 1 milyon 250 bin Euro satın alma opsiyonu olacak. Sekidika 25 maça çıkarsa opsiyon devreye girecek. Öte yandan sözleşmede sonraki satıştan yüzde 15 pay da yer alacak.

Sekidika'nın ayrılığı sonrası Galatasaray Morutan'ın lisansını çıkartacak.

Galatasaray 2 sezon önce Sekidika'yı Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. 25 yaşındaki futbolcu geçen sezonun devre arasında ise Konyaspor 'a kiralanmıştı.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr