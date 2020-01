Galatasaray'da son dakika: Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. İlk maçta deplasmanda 1-1'lik beraberlik elde eden sarı kırmızılı takım, bu skorla adını çeyrek finale yazdıran 8'inci ve son takım oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetimden bir stoper transferi istediğini belirterek, "Olmazsa dünyanın sonu değil." dedi.

Transfer konularına da değinen tecrübeli teknik adam, "Bizim gibi ceza almış ve satmadan alamayan takımların içerisinde son dakikaya kadar hem alınması hem de satılmasıyla ilgili her şeyi beklemek gerekir. Bir stoper istedim ama olmazsa yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu değil. Gidecek oyuncularımız olacak. İkinci santrfor için Andone’ye şansımızı kullandık. Daha 1 hafta var. Bizim gibi kulüplerde hiç belli olmaz. Her an biri gelebilir, biri gidebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Nagatomo fırsat bulursa gidecek"

Fatih Terim, Yuto Nagatomo’nun fırsat bulması durumunda takımdan ayrılacağını söyledi.

Bir Japon gazetecinin vatandaşı Nagatomo’nun durumuyla ilgili sorusu üzerine Terim, şunları kaydetti:

"Nagatomo, benim futbol hayatımda gördüğüm ender profesyonel oyunculardan biri. Futbolculuğu ve karakteriyle bizim için çok değerli bir oyuncu. Kendisi ile konuştum. Nagatomo bize çok büyük hizmetler yaptı. Karşılıklı hiçbir sıkıntımız yok. Birbirimizi çok seviyoruz. Nagatomo bir fırsat bulursa gidecek ama kalırsa başımızın üzerinde yeri var. Bir derdimiz, sıkıntımız yok. Hala antrenmanların en çok çalışanı. Denilen her şeyi yapıyor. Böyle futbolcuyu bulmak çok zor. Keşke çok daha önce karşılaşsaydık. Nagatomo’yu kırmak kimsenin aklına gelmez. O nasıl isterse öyle davranacağız."