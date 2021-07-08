G.Saray Futbol Takımı’nın 2021-22 sezonunda giyeceği formaların lansman çekimleri hafta içinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Nike firması tarafından hazırlanan formaların tanıtım filmlerinde önemli bir detay dikkat çekti. Sarı kırmızılı kulüp, fotoğraf ve video çekimlerinde kaptan Arda Turan ile birlikte Mustafa Muhamed ve Oğulcan Çağlayan’a yer verirken, takımın uluslararası yıldızları Radamel Falcao’ya ve Sofiane Feghouli bulunmadı.

Falcao'nun takipçisi G.Saray'dan fazla

Aktif futbolcular içinde dünyanın en ünlü isimleri arasında yer alan Falcao’nun Twitter’daki takipçi sayısı 17,3 milyon kişiye ulaşırken, Galatasaray ’ın takipçisi 10 milyon civarında. Cezayir futbolunun yetiştirdiği en yetenekli isimlerden Feghouli’nin de Twitter’daki takipçi sayısı 1,3 milyon. Sarı kırmızılı kulübün uluslararası alanda bu kadar bilinen iki oyuncuya forma tanıtımında yer vermemesi, ayrılık ateşinin yakıldığı şeklinde yorumlandı.

Takımın en çok kazanan isimleri

Bilindiği üzere Galatasaray yönetimi, takımın en çok para kazanan futbolcuları olan Falcao ve Feghouli’yi uzun süredir göndermeyi planlıyor. İki oyuncu gönderildiği taktirde sadece 1 yılda 8 milyon 850 bin Euro (Falcao 5, Feghouli 3.85 milyon Euro) tasarruf edilmiş olacak. 2019’da Monaco’dan bedelsiz olarak transfer edilen Falcao, Galatasaray formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 20 gol atıp 3 asist yaparken, 2017 yılında 4,25 milyon Euro’ya alınan Feghouli ise, 132 karşılaşmada 31 gol attı, 40 asist yaptı. (Hürriyet)