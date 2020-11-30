Galatasaray'da İletişim Koordinatörü Pınar Argun ile yollar ayrıldı. Sarı-Kırmızılı kulübün resmi kanallarından yapılan kısa bilgilendirmede Argun'un kulüpteki görevinin son bulduğu aktarıldı. Pınar Argun'un emeklilik gerekçesiyle görevine devam etmeyeceği duyuruldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzde iletişim koordinatörü görevini sürdüren Sayın Pınar Argun, emeklilik nedenile görevinden ayrılmıştır. Kulübümüze özveriyle hizmet etmiş olan çalışma arkadaşımız Sayın Pınar Argun'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."

55 yaşını dolduran Pınar Argun, yayıncı kuruluş LİGTV markasıyla faaliyetlerini sürdürürken Galatasaray muhabiri olarak uzun yıllar görev yapmıştı. Argun, son yıllarda Galatasaray Kulübü'nde iletişim koordinatörü sıfatıyla görev yapıyordu.