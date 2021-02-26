FIBA Kadınlar EuroLeague'de de ülkemizi temsil eden Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda flaş bir ayrılık yaşandı. Galatasaray, sezon içinde kadrosuna kattığı ABD'li skoreri Angel McCoughtry ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray'ın yaptığı ayrılık açıklamasında gerekçe olarak 'haklı neden' ifadesi kullanıldı. İşte Galatasaray'ın ayrılığa ilişkin yaptığı açıklama:

"Kadın basketbol takımımız oyuncularından Angel Lajuane McCoughtry ile kulübümüz arasındaki sözleşme, kulübümüz tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilmiştir"

Daha önce ligimizde Fenerbahçe ve Mersin formaları da giyen 34 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında Galatasaray kadrosuna katılmıştı.