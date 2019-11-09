Son dakika haberi: Galatasaray'da sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Radamel Falcao'nun sakatlığı nedeniyle formayı kapan Florin Andone, Gaziantep FK maçının ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Junior Morais ile girdiği ikili mücadelenin ardından kenara değişiklik işareti yapan Rumen golcünün yerine Ryan Babel dahil oldu.

Galatasaray revire döndü

Yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray’ın son 6 maçında görev alamadı. Golcü futbolcunun tedavisine İspanya’da devam ediliyor. Geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Şener Özbayraklı'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.Diğer taraftan Emre Akbaba’nın rehabilitasyon süreci devam ediyor. Son olarak Belhanda sakatlığı nedeniyle Gaziantep maçının kadrosundan çıkarıldı.

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