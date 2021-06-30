Transferde Paulinho ismi ortaya atılsa da Brezilyalı orta saha oyuncusu şu anda gündemde yok. Sabah'ın haberine göre; 32 yaşındaki futbolcu için Galatasaray girişimde bulunmazken, yönetimin hedefi 25 yaş altı oyuncular...

Benfica'dan Gedson Fernandes ve Florentino için beklemede olan sarı-kırmızılılar, Tunuslu dinamo Mohamed Ali Ben Romdhane'yi gündeminde tutuyor.

Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray'da listeye eklenen son isim ise Al Ahly forması giyen Aliou Dieng oldu. 23 yaşındaki Malili ön libero için Mısır kulübü 5 milyon Euro bonservis talep ediyor.