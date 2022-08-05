Hücuma takviye yapmayı planlayan Galatasaray 'da Ali Akman ismi üst sıralarda yer alıyordu. Genç futbolcunun imzası artık an meselesi. Hücum hattına yerli bir takviye yapacak olan Galatasaray'da gözler Ali Akman'a çevrildi.

Geçen sezonu kiralık olarak Hollanda'da Nijmegen formasıyla tamamlayan 20 yaşındaki forvet, bonservisine sahip kulübü Frankfurt'tan Galatasaray'a transferi için kolaylık istedi.

Kulüpler arasındaki görüşmelerde artık sona gelinirken oyuncu da memleketi Bursa'ya geldi ve mutlu haberi beklemeye koyuldu. genç futbolcunun kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giymesinin önünde sadece pürüzler kaldı.

Sabah











