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Son dakika! Galatasaray'da Alexandru Cicaldau şoku yaşanıyor

Galatasaray son dakika haberi... Galatasaray-Marsilya maçının yıldızı Alexandru Cicaldau, 50. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Olimpiu Morutan'a bıraktı.

25 Kasım 2021, Perşembe 21:57 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'da Alexandru Cicaldau şoku yaşanıyor

Galatasaray 'ın Rumen yıldızı Alexandru Cicaldau maçını tamamlayamadı. Skor perdesini açan isim olan, ikinci golde ise başrol oynayan yıldız orta saha, ikinci yarının başında kendisini yere bıraktı.

Oyuna devam edemeyen Cicaldau'nun yerine 50. dakikada Olimpiu Morutan girdi. 24 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.


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