Galatasaray 'ın Rumen yıldızı Alexandru Cicaldau maçını tamamlayamadı. Skor perdesini açan isim olan, ikinci golde ise başrol oynayan yıldız orta saha, ikinci yarının başında kendisini yere bıraktı.

Oyuna devam edemeyen Cicaldau'nun yerine 50. dakikada Olimpiu Morutan girdi. 24 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.







