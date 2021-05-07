Son dakika haberi... Galatasaray'da başkanlık seçimi heyecanı her geçen gün etkisini arttırmaya devam ediyor. Galatasaray'da mevcut Mustafa Cengiz yönetiminde ikinci başkan olan Abdurrahim Albayrak'tan sürpriz bir hamle geliyor. Camia içinde Albayrak'ın liste hazırladığı ve adaylığını açıklayabileceği konuşuluyor.

MUSTAFA CENGİZ ADAY OLMAYACAK!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bu şartlarda aday olmayacağını açıkladı. Cengiz açıklamasında "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm." ifadelerini kullandı.

EVRAK TESLİMİ İÇİN SON GÜN!

Abdurrahim Albayrak da yarın süpriz bir şekilde başkan adaylığını açıklayabilir. Evrak teslimi için son saat 18:00. Burak Elmas yarın 12:00'de evraklarını teslim edecek.

Galatasaray'da listelerin Divan Başkanlığı'na teslim edileceği son gün ortaya çıkacağı konuşulan sürpriz aday Abdurrahim Albayrak olabilir. Albayrak'ın liste hazırlığında olduğu camiada konuşulmaya başlandı.

Daha önce Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan duyuruda seçimin en yakın tarihte yapılmak üzere iptal edildiği açıklandı. Bu duyuru sonrası başkan adaylarından tepkiler yağdı.

ALBAYRAK: CAMİAMIZ HİÇ MERAK ETMESİN

Abdurrahim Albayrak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. 'Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüzün olağan seçimi en geç Haziran ayında yapılacaktır.'

GALATASARAY'DAN SEÇİM AÇIKLAMASI!

Öte yandan Galatasaray'da daha önce yakın bir tarihte yapılmak üzere iptal edilen seçimle ilgili bir açıklama daha geldi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "T.C İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün ekte bulunan 6 Mayıs 2021 tarihli yazısı ve 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca tam kapanma döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (Sabah)