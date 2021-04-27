Galatasaray’da yönetim ve teknik adam gibi, futbolcuların durumlarında da belirsizlik sürüyor. Sözleşmeleri bir ay sonra bitecek olan sarı-kırmızılı oyuncular, iç transfer görüşmelerine henüz başlamadı.

Milliyet'in haberine göre; İşin ilginci, son oynanan Antalyaspor maçının 11’inde yer alan isimlerden 7’sinin mukavelesinin sona erecek olması... Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Donk, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Akbaba ve Halil Dervişoğlu, yeni bir anlaşma yapılmazsa sarı-kırmızılılardan ayrılacak.

Motivasyon kaynağı

Bu oyunculardan Donk, Şener, Ömer ve Emre Akbaba’nın mukaveleleri sezon sonunda sona ererken, kiralık gelen Gedson Fernandes, Etebo ve Halil Dervişoğlu’nun durumları da belirsiz. Özellikle Gedson ve Halil’in yeniden kadroda tutulmaya çalışılacağı belirtiliyor. Galatasaray’da bu tabloya ek olarak, kaptan Arda Turan’ın durumu, Onyekuru ve Mustafa Muhammed’in sözleşmesindeki belirsizlikler de yine can sıkıyor.

Antalya’daki başarılı futbolun nedenlerinden birinin de bu olabileceği, sözleşme motivasyonunun futbolcuları daha fazla kamçılamış olabileceği dile getirildi.