Yaz transfer döneminde artık son haftaya girilirken, Galatasaray 'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Takımı gençleştirme operasyonu kapsamında geleceğe yönelik çok önemli yatırımlar yapan Sarı-Kırmızılılar, saha üstünde de en kısa sürede sonuç almak adına takviyelere devam edecek gibi görünüyor. Özellikle Kasımpaşa maçında rahat bir galibiyet almaya yaklaşmışken bireysel hatalar sebebiyle goller yiyen, topla hücuma çıkışlarda ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in karşılaşma sonundaki "Melo ve Fernando" vurgusu dikkat çekti.

Hem kesici hem oyun kurucu

Şu ana kadar ön liberoda Berkan veya Taylan'ı kullanan, ancak tam olarak beklediğini alamayan tecrübeli çalıştırıcı, 6 numaraya hem kesici hem de oyun kurucu rolünü üstlenebilecek birini istiyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelerek, uzun bir transfer zirvesi gerçekleştirdi. Takviyesi düşünülen tek pozisyon ön libero olmasa da son hafta bu bölgeye ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.

Kesenin ağzını açacaklar

Bu doğrultuda yaz boyunca adı gündemden düşmeyen Aliou Dieng ismi tekrar gündeme geldi. Bonservisi Mısır'ın Al Ahli takımında bulunan 23 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu için yeni bir teklif daha yapılacağı öğrenildi. Daha önce genç oyuncuyla el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, yüksek bonservis nedeniyle beklemeye geçmişti. Ancak Dieng'in hem güçlü ve teknik oyunu hem de geleceğe yatırım planına uyması, Galatasaray'ın verdiği son teklifin de üzerine çıkmasına sebep olabilir.

Bu kez daha zor olacak

Florya'da konuşulan bir diğer isim de Cim Bom'a hiç yabancı değil. Sarı-Kırmızılı formayı kiralık olarak giyen Michael Seri, Terim'in "Oyun kurabilen, tempolu defansif orta saha" tanımı çerçevesinde tekrar gündemde. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun transferi bu kez kolay olmayacak. Çünkü İngiltere'de Premier Lig'den düşen Fulham'da, Seri son 4 maçın tamamında 90 dakika oynadı ve Londra ekibi bu periyottan 12 puan çıkardı. Buna karşın Ada kulübüyle Seri konusunda en kısa sürede irtibat kurulacağı öğrenildi.

Metin Karabaş