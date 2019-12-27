Emlak Konut’la yaptığı son anlaşmanın ardından Florya’yı geri almayı başaran Galatasaray Yönetimi, hemen bu gelişmenin ardından eski başkan Dursun Özbek’ten gelen hamleyle şok yaşamıştı. Görevde olduğu dönemden 20 milyon Euro alacağı bulunan Özbek, 6 Aralık 2019 itibarıyla kulübün taşınır taşınmaz tüm varlıklarına haciz koydurdu. Özbek, bu girişimini Galatasaray’la borç yapılandırması konusunda görüşmeler yapan Bankalar Konsorsiyumu’na da yazıyla bildirdi. Böylece Sarı-Kırmızılı yönetimin eli kolu bir anda bağlandı. Kulüp hem yapılandırma sürecini tamamlayamadı hem de transfer yapmasının önünde devasa bir engel oluştu.

Önce 10 milyon Euro ödenecek

İşte bu sürecin ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Dursun Özbek ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Toplantının, beklenenin aksine ılımlı bir havada geçtiği ve tarafların ödeme planı konusunda uzlaşmak üzere olduğu öğrenildi. İlk etapta Özbek’in 10 milyon Euro’luk alacağı ödenecek. Ancak bunun karşılığında Cengiz ve kurmayları, Dursun Özbek’in en azından faizlerden feragat etmesini istiyor.

Özbek faizden de vazgeçerse...

Eğer faiz pürüzü de aşılırsa, görüşmeler bir sonuca bağlanacak ve ödeme planı net olarak belirlenecek. Böylece Galatasaray’ın borç yapılandırması konusundaki engeller ortadan kalkmış olacak. 4 Ocak’taki ara transfer dönemi yaklaşırken de, Sarı-Kırmızılılar’ın yeni isimleri kadroya katabilmesinin önü açılacak.

Metin Karabaş

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