Galatasaray 'da 2. Rumen operasyonu başlıyor... Yaz döneminde FSCB'den Morutan'ı, Craiova'dan da Cicaldau'yu renklerine bağlayan Sarı Kırmızılılar, iki genç yeteneği daha gözüne kestirdi. Parma forması giyen Dennis Man'la sezon başından beri ilgilenen Galatasaray'ın, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna yeni bir teklif daha yapacağını, Aslan'ın hocası Fatih Terim bizzat açıklamıştı. Cim Bom'un gündemindeki son Rumen yeteneği duyuran ise FCSB'nin başkanı Becali oldu. Önceki akşam bir Rumen spor kanalına canlı bağlanan Becali, Galatasaray'ın 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Octavian Popescu'yu istediğini söyledi.

'500 taksitle satmam!'

Bir yandan da sitem eden Becali, Morutan transferinde Sarı-Kırmızılı kulübün çok sayıda taksit yaptırdığını belirterek, "Galatasaray şimdi de bir diğer oyuncumuz Octavian'ı istiyor. Benim 500 taksitle satılacak futbolcum yok. Kimseyi satmıyorum! Hiç kimseyi!" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Ancak Becali hatırlanacağı üzere, Morutan'ı da 10 milyon Euro'dan aşağı kesinlikle bırakmayacağını defalarca söylemiş ve sonunda bu operasyon 3.5 milyon Euro'ya tamamlanmıştı. Galatasaray Yönetimi yine aynı taktikle işi bitirmenin planlarını yapıyor.