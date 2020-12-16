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SON DAKİKA! Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası!

Galatasaray, 2 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sonuçları pozitif çıkan futbolcuların tedavi protokolü ve karantina süreçlerinin başlandığı belirtildi.

16 Aralık 2020, Çarşamba 16:26 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası!

Galatasaray, 2 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sonuçları pozitif çıkan futbolcuların tedavi protokolü ve karantina süreçlerinin başlandığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (16 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. 

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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