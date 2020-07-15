Geçen yaz Fernando dışında oyuncu satışı yapamayan Galatasaray, Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra Finansal Fair Play'e (FFP) takıldı. Satmadan, bonservisli oyuncu alamayan, sarı-kırmızılılar çözümü kiralamada buldu, ancak sonuç hüsran oldu... Sabah'ın haberine göre; Fulham'dan Seri, Roma'dan Nzonzi, Brighton'dan Andone, Celta Vigo'dan Emre Mor ve Southampton'dan Lemina sezon başında, Leipzig'den Saracchi ve Monaco'dan Onyekuru devre arasında kiralandı.

TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEDİ!

Bu 7 futbolcu için kiralama bedelleri ve yıllık ücretleri ile birlikte kasasından 16 milyon Euro çıkan Galatasaray, sadece 6 gol ve 10 asist katkısı alabildi. Hayal kırıklığı yaratan Nzonzi ve Emre Mor'la devre arası yollar ayrılırken Andone ve Lemina sakatlık problemi yaşadı. Saracchi savunmada hiç güven vermezken, Onyekuru ise en kritik süreçte takımdan ayrıldı ve kulübüne geri döndü. Seri de 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisi dışında 4.3 milyon Euro'luk maliyetinin hakkını vermedi. Kiralık sayısı fazla olan Galatasaray'da pandemi döneminde maaşlar da zamanında ödenmeyince motivasyon düştü. Kötü sonuçların ardından Aslan yarışa havlu attı.