Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray ’da kritik iki maç için yoğun bir trafik var. 21 ve 28 Temmuz’da oynanacak iki karşılaşma için kadrosunu 7 Temmuz’a kadar UEFA’ya bildirmesi gereken sarı kırmızılılar en az 2 ya da 3 transferini de bu tarihe kadar yetiştirme hedefinde. Galatasaray sol bek takviyesi ile birlikte Gedson Fernandes, Kaan Ayhan, Mert Çetin başta olmak üzere transfer çalışmalarını sürdürürken PSV Eindhoven maçına kadar kadrosunu güçlendirmek istiyor.

EK SÜRE ŞANSI DA VAR

Galatasaray Kulübü, 7 Temmuz’a kadar transferlerini yetiştiremezse önünde bir de ek süre bulunuyor. Sarı kırmızılılar, 7 Temmuz’da UEFA’ya bildireceği kadroda 15 Temmuz’a kadar 3 değişiklik yapma hakkına sahip olacak. Kısaca transferlerin gerçekleşmesi halinde 15 Temmuz tarihine kadar 3 yeni ismi Galata saray listeye ekleyebilecek.

KAP AÇIKLAMALARI ART ARDA GELECEK

Galatasaray’da iç transferde atılan imzalar bu hafta içinde resmen açıklanacak ve KAP bildirimleri art arda gelecek. Fatih Terim ile birlikte Arda Turan ve Emre Akbaba’nın da sarı kırmızılılar ile yola devam ettiği resmen açıklanacak. Galatasaray’ın hem oyuncu hem de Keçiörengücü ile anlaştığı Barış Alper Yılmaz’ın transferi de resmi olarak açıklanacak.

PSV MAÇI İÇİN OLİMPİYAT GELİŞMESİ

Galatasaray, İstanbul’da oynayacağı sezonun ilk resmi maçı için sürpriz bir hamleye imza attı. Türk Telekom Stadı’nın zemin bakım çalışmaları devam ettiği için PSV Eindhoven maçı için UEFA’ya Başakşehir Fatih Terim Stadı’nı bildiren Galatasaray’ın bu başvurusu onaylanmıştı. Ancak sarı kırmızılılar 28 Temmuz’da İstanbul’da oynanacak maçta daha fazla taraftar ve tribün desteği almak adına TFF’ye maçın Atatürk Olimpiyat Stadı’na alınması için başvuruda bulundu. TFF bu başvuruyu kabul ederse UEFA’ya stat değişikliği için talepte bulunulacak. (Hürriyet)