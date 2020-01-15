Son dakika! Galatasaray’a transfer gibi müjde!

Galatasaray’a transfer gibi müjde! Büyük umutlarla Henry Onyekuru’yu yeniden kiralayan Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun ülkesinde kaptığı sıtma paraziti nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşıyordu. Hastalığı, ancak Sağlık Bakanlığı’na gönderilen üçüncü testin ardından ortaya çıkan genç futbolcunun, Antalya kampına katılması durumunda hayatını kaybetme riskiyle karşılaşabileceği vurgulanıyordu. Hemen tedavi altına alınan Onyekuru’nun, sürece vereceği cevaba göre, kontratının feshedilmesi dahi gündemdeydi. Ancak Onyekuru olağanüstü bir iyileşme dönemi geçirdi. Yıldız futbolcunun hafta sonuna doğru hastaneden taburcu edilmesi ve hemen ardından takıma katılması bekleniyor.

Terim rahat nefes aldı

Gerçekleşen son testleri temiz çıkan Henry Onyekuru’da yaşanan bu gelişme, Florya’da da büyük sevinç yarattı. Bir ara transferdeki yol haritasını değiştirmeye hazırlanan Sarı- Kırmızılılar, böylece hedefteki asıl pozisyonlara konsantre olma fırsatı bulacak. Özellikle de Onyekuru’nun 19. haftada Konyaspor deplasmanında oynama ihtimalinin belirmesi, teknik direktör Fatih Terim’i bir hayli rahatlatmış durumda.

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