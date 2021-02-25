Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) Galatasaray'a müjdeli haber geldi. (CAS), Malaga'nın Nordin Amrabat transferindeki anlaşmanın tamamına uymadığı gerekçesiyle Galatasaray'a 500 bin euro ödemeleri yönünde karar verdiğini açıkladı.

'15 kere talep olmuş ancak gerçekleşmemiş'

Konu ile ilgili açıklama yapan Malaga Başkanı Jose Maria Munoz, "48 saat önce Amrabat problemi nedeniyle 500 bin euro ödememiz gerektiği belirtildi. Malaga'nın Galatasaray ile bir maç yapması gerekiyordu ve bu maç yapılmamış. Yaklaşık 15 kere talep olmuş ancak gerçekleşmemiş." dedi.

Beklentilerin uzağında kaldı

2012 yılında Kayserispor'dan Galatasaray'a 8.6 milyon euro karşılığında transfer olan Amrabat, beklentilerin uzağında kalmıştı. Galatasaray formasıyla 56 maçta 3 gol atan Amrabat, 2015 yılında Galatasaray'dan Malaga'ya ise 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.





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Galatasaray'dan resmi açıklama geldi

CAS tarafından Galatasaray'a yapılan bildirimin ardından Sarı Kırmızılı ekibin açıklaması şu şekilde:

“Eski profesyonel futbolcumuz Nordin Amrabat’ın Ağustos 2014 tarihinde Malaga CF kulübüne transferi kapsamında Kulübümüz ile Nasr Bin Abdullah & Sons şirketi arasında yapılmış olan anlaşma ile Nasr Bin Abdullah & Sons şirketi tarafından düzenlenecek olan maç organizasyonu karşılığında Kulübümüze 500.000 EUR ödeneceği taahhüt edilmiştir.









Sözleşmede düzenlenen taahhütlerin yerine getirilmediğinin görülmesi üzerine Kulübümüz tarafından Malaga CF kulübü ve Nasr Bin Abdullah & Sons şirketine karşı Spor Tahkim Mahkemesi (Court of Arbitration for Sport) nezdinde alacak davası açılmıştır.

Spor Tahkim Mahkemesine 3.10.2019 tarihinde yapılan başvuru sonucu dosya 23.2.2021 tarihinde Kulübümüz lehine sonuçlanmış olup, Malaga CF kulübü ve Nasr Bin Abdullah & Sons şirketinin 500.000 EUR tutarındaki ücret ile 10 Ekim 2014 tarihinden ödeme gününe kadar işleyecek olan %5 oranındaki faiz tutarından müteselsilen ve müştereken sorumlu olduğuna dair hüküm kurulmuştur.”



