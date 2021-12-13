Süper Lig 'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray 'da Fernando Muslera sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Sivasspor'un golü öncesi Luyindama ile çarpışarak yerde kalan Fernando Muslera, sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen tecrübeli kaleci, sedye ile kenara geldi ve yerine İsmail Çipe oyuna dahil oldu.

Kesin teşhis MR'dan sonra belli olacak

Sarı-Kırmızılı ekipte sağlık ekibinin açıklama yapması beklenirken, kesin teşhis MR'dan sonra belli olacak. Dizinde ödem olan tecrübeli kalecinin MR'ının yarın çekilmesi bekleniyor. Eğer ödem dağılmazsa yarın değil sonraki günlerde MR çekilecek.



