Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 17. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenman öncesi, Sofiane Feghouli’nin doğum günü kutlandı.

3 yıldız döndü!

Şener Özbayraklı, Marcos Teixeira ve Mario Lemina, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.