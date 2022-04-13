Galatasaray , Süper Lig ’in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenmana Sarı-Kırmızılı ekibin altyapısından Beknaz Almazbekov, Özgür Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Zeki Mert Saki ve Emir Tintiş de katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde akşam yapılan antrenman küçük sahada ısınma hareketleri ve mobilite çalışmaları ile başladı. Ardından büyük sahada pozisyon oyunu gerçekleştirildi.

Antrenmanın bu bölümünde Galatasaraylı futbolcular iki gruba ayrıldı. Dinamo Kiev maçında oynayacak olan oyuncular taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise önce savunma ardından pas ve pozisyon bitirme çalışması yaptı.

Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli

Mısır Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Mostafa Mohamed takımla birlikte çalıştı. Mısırlı futbolcu, ikinci bölümde Dinamo Kiev maçında oynamayacak oyuncularla birlikte kontrollü bir şekilde çalışmasına devam etti. Sofiane Feghouli ise kendisi için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştı.



