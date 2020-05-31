Son dakika haberi... Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la beraber Erdoğan Yeşilyurt'u transfer etmek isteyen Galatasaray'a bir kötü haber geldi. Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle yeniden doğan ve Sivasspor'da bu sezon 21 maçta 4 gol 2 asist kaydeden Erdoğan, takımında kaldı.

Vuvuzela Sports'ta yer alan habere göre 27 yaşındaki futbolcu, Yiğidolar'la 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın Almanya doğumlu olan ve Türkiye’de Altınordu ile Sivasspor’da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt’un birçok farklı mevkide oynayabiliyor olması nedeniyle kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

'Emre ile Mert Hakan gidebilir ama Erdoğan’ın, burada kalmasını çok isterim'

Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, Emre ile Mert Hakan'ın gidebileceğini, Erdoğan'ın ise takımda kalmasını istediğini açıklamıştı. Deneyimli teknik adam, "Üstüne basa basa söyleyeyim, Emre ile Mert Hakan gidebilir, bir sorun yok. Haklarıdır, hak etmişlerdir. Gitmek de istiyorlar, gidebilirler. Bir kere bunu kapatalım. Bunun başka bir şeyi yok. Galatasaray’a mı, Fenerbahçe’ye mi, Beşiktaş’a mı, Trabzonspor’a mı giderler onu bilmiyorum. Ama Erdoğan’ın gitmesini istemem. Erdoğan’ın, burada kalmasını çok isterim. Eğer anlaşırsak. Olay bu.'' ifadelerini kullanmıştı.









Erdoğan Yeşilyurt kimdir?

6 Kasım 1993 yılında Almanya'da dünyaya gelen Erdoğan Yeşilyurt, futbola doğduğu yein takımı TSC Euskirchen'de başladı. Daha sonra sırasıyla Biefeld, Eintracht Trier ve MSV Duisburg formaları giyen sol kanat oyuncusunun Türkiye kariyeri 2014 yılında başladı. İzmir ekibinde istikrarlı bir performans çizen başarılı oyuncu, Altınordu'da geçirdiği 4 sezon boyunca 122 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı.

Bu performans Erdoğan'ı Süper Lig'e taşıdı. Dönemin teknik patronu Tamer Tuna'ın ısrarıyla Sivasspor'a katılan Erdoğan, ilk sezonunda beklenen performansı bir türlü gösteremedi.

Sezon başı Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle yeniden doğan Erdoğan, çıktığı 27 maçta rakip filelere 5 gol bıraktı, 4 de asist yaptı. Ligin 8. haftasında Türk Telekom Stadı'nda gol sevinci yaşayan 26 yaşındaki futbolcu da sezon sonunda boşa çıkıyor.

Hücum bölgesinde bir çok pozisyonda görev yapan Erdoğan'ın piyasa değeri 800 bin Euro.