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SON DAKİKA! Galatasaray'a koronavirüs şoku! 3 futbolcunun testi pozitif

Son dakika gelişmesi... Galatasaray, 26 Nisan Pazartesi günü yapılan koronavirüs testleri sonucunda 3 futbolcuda Covid-19 vakasına rastlandığını açıkladı.

27 Nisan 2021, Salı 10:04 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Galatasaray'a koronavirüs şoku! 3 futbolcunun testi pozitif

Son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da koronavirüs şoku yaşandı. Sarı kırmızılılar 26 Nisan Pazartesi günü yapılan koronavirüs testleri sonucunda 3 futbolcuda Covid-19 vakasına rastlandığını açıkladı. 


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Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolardaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlamıştır.

Yedek oyuncuların testleri pozitif

Öte yandan Fanatik.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre; Covid 19 test sonucu pozitif çıkan 3 oyuncunun Antalyaspor maçına 11'de başlamadığı öğrenildi. Ayrıca bu oyunculardan ikisinin stoper birinin de yedek kaleci olduğu bilgisine ulaşıldı.

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