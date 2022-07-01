Son dakika! Galatasaray'a Joao Pedro transferinde rakip çıktı
Yeni sezon için çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Joao Pedro'da flaş bir gelişme yaşandı. Cagliari'nin Serie B'ye düşmesinin ardından takımdan ayrılması beklenen Joao Pedro'nun transferi için İspanyol ekibi Valencia'nın devreye girdiği iddia edildi.
Yeni sezon için çalışmalarına devam eden Galatasaray 'ın transfer gündeminde yer alan Joao Pedro'da flaş bir gelişme yaşandı.
Alfredo Pedulla'nın haberine göre Galatasaray'ın transfer etmek istediği Cagliari'nin yıldız ismi Joao Pedro için İspanyol ekibi Valencia devreye girdi.
10 milyon Euro
Birçok talibi bulunan 30 yaşındaki fuutbolcu için İtalyan ekibinin 10 milyon Euro bonservis beklentisinin olduğu belirtiliyor.
Son karar oyuncunun
Cagliari gelecek en yüksek teklifi kabul etmeye sıcak bakarken yine de son karar Joao Pedro'nun olacak.
Cagliari'nin Serie B'ye düşmesinin ardından takımdan ayrılması beklenen Joao Pedro ile İtalyan ekipleri Torino ve Monza'nın da ilgilendiği ancak Galatasaray'ın bir adım önde olduğu iddia ediliyordu.
Geride kalan sezonda Cagliari formasıyla İtalya Serie A'da 37 maça çıkan 30 yaşındaki hücumcu; 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.