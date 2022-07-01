Yeni sezon için çalışmalarına devam eden Galatasaray 'ın transfer gündeminde yer alan Joao Pedro'da flaş bir gelişme yaşandı.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Galatasaray'ın transfer etmek istediği Cagliari'nin yıldız ismi Joao Pedro için İspanyol ekibi Valencia devreye girdi.

10 milyon Euro

Birçok talibi bulunan 30 yaşındaki fuutbolcu için İtalyan ekibinin 10 milyon Euro bonservis beklentisinin olduğu belirtiliyor.

Son karar oyuncunun

Cagliari gelecek en yüksek teklifi kabul etmeye sıcak bakarken yine de son karar Joao Pedro'nun olacak.

Cagliari'nin Serie B'ye düşmesinin ardından takımdan ayrılması beklenen Joao Pedro ile İtalyan ekipleri Torino ve Monza'nın da ilgilendiği ancak Galatasaray'ın bir adım önde olduğu iddia ediliyordu.

Geride kalan sezonda Cagliari formasıyla İtalya Serie A'da 37 maça çıkan 30 yaşındaki hücumcu; 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.



