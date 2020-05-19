Yeni sezon transfer sürecinde genç oyunculara yönelecek olan sarı-kırmızılılar Portekiz'de ava çıktı. Marcao transferinde bekleneni bulan idareciler, scout ekibinin verdiği raporlar üzerinden Porto'nun genç oyuncusu Joao Mario'nun peşine düştü.

Portekiz basını, G.Saray'ın kadrosuna katmak istediği 20 yaşındaki sol kanat için teklif yaptığının altını çizerken ilginç bir detayı da paylaştı. Porto'nun altyapısından yetişen ve şu anda B takımının kadrosunda olan Mario'nun transferinin önündeki tek engel ailesi...

Haberlere göre ailesi de oyuncunun yanında gelirse, Galatasaray'ın teklifi kabul edilecek. Ancak genç oyuncunun ailesi sadece anne ve babasından ibaret değil. Joao Mario'nun halası, babaannesi ve dedesi de oyuncu ile birlikte gelecek.

Portekiz U19 ve U20 Milli Takımı formalarını da defalarca giyen 20 yaşındaki oyuncunun 525 bin Euro piyasa değeri bulunuyor. (Sabah)



