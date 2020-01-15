Son dakika! Galatasaray'a Jeison Murillo şoku

Galatasaray son dakika transfer haberi: İtalyan medyası, Galatasaray’a imza atması beklenen Kolombiyalı stoper Jeison Murillo’nun, Celta Vigo ile anlaştığını iddia etti.

15 Ocak 2020, Çarşamba 06:27 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'a Jeison Murillo şoku

Luyindama’nın yerine stoper arayışları doğrultusunda bir süredir Kolombiyalı futbolcu Murillo ile görüşen Galatasaray, temasları imza aşamasına getirmişti. Ancak dün İtalyan medyasında yer alan bir iddia, Sarı-Kırmızılılar’da endişe yaratmaya yetti. Tuttomercato, Jeison Murillo’nun Sampdoria’dan ayrılarak, Celta Vigo ile anlaştığını öne sürdü.

Bonservisi Valencia’da olan, Sampdoria’da kiralık oynamasına rağmen, 12 milyon Euro’luk zorunlu satın alması bulunan 27 yaşındaki savunmacı, şu sıralarda İtalya’dan ayrılmaya hazırlanıyor. Galatasaray’ın kiraladığı Emre Mor ile gündemindeki Okay Yokuşlu’nun bonservisleri de Celta Vigo’nun elinde.

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