Luyindama’nın yerine stoper arayışları doğrultusunda bir süredir Kolombiyalı futbolcu Murillo ile görüşen Galatasaray, temasları imza aşamasına getirmişti. Ancak dün İtalyan medyasında yer alan bir iddia, Sarı-Kırmızılılar’da endişe yaratmaya yetti. Tuttomercato, Jeison Murillo’nun Sampdoria’dan ayrılarak, Celta Vigo ile anlaştığını öne sürdü.

Bonservisi Valencia’da olan, Sampdoria’da kiralık oynamasına rağmen, 12 milyon Euro’luk zorunlu satın alması bulunan 27 yaşındaki savunmacı, şu sıralarda İtalya’dan ayrılmaya hazırlanıyor. Galatasaray’ın kiraladığı Emre Mor ile gündemindeki Okay Yokuşlu’nun bonservisleri de Celta Vigo’nun elinde.

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