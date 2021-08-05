Tottenham'ın 22 yaşındaki stoperi Japhet Tanganga'nın transfer süreci, İngiliz kulübünün talep ettiği rakam nedeniyle uzayacak gibi görünüyor. Sarı Kırmızılı yönetimin bu sezon kiralayıp, önümüzdeki yaz 6 milyon Euro'yu 3 taksitte ödeyerek kadrosuna katmak istediği genç savunmacı için Ada temsilcisinin 12 milyon Euro talebinde bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray Yönetimi, bu rakamı aşağı çekmek için yoğun çaba sarf ediyor. Oyuncuyla sağlanan mutabakata rağmen, İngiliz kulübünün satma fikrinden vazgeçmek üzere olduğu da gelen haberler arasında. Taraflar pazartesi gününe kadar tekrar bir araya gelerek somut adım atmaya çalışacak.







