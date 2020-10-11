Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Ayak bileğinde ağrı hisseden Younes Belhanda antrenmanda yer almadı. Sakatlıkları sona eren Saracchi ve Emre Akbaba ise takımla birlikte çalıştı.

Emre Akbaba ve Saracchi döndü!

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda core ve üst gövde kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, core ve üst gövde kuvvet çalışmaları yapılan antrenmanda takımla beraber yer aldı. Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Etebo, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde salonda çalıştı.

Belhanda'dan kötü haber

Ayak bileğinde ağrı hisseden Younes Belhanda antrenmanda yer almadı. Galatasaray, hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.