Transfer döneminin geride kalan diliminde Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray ; Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Arda Turan'ın sözleşmelerini ise uzattı. Yabancı oyuncu transferine yoğunlaşan Aslan, devre arasında Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes için girişimlerini sürdürürken sürpriz bir teklif geldi.

Galatasaray'a haber gönderdi

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; 2019-2020 sezonunda 1 yıl kiralık olarak Galatasaray forması giyen Michael Seri, Aslan'a dönmek için haber gönderdi. Fildişili futbolcu, fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Fatih Terim'le tekrar çalışmayı istiyor

2019-20 sezonunda Galatasaray forması giyen Jean Micheal Seri bu transfer döneminde Trabzonspor ve Adana Demirspor'un gündemine geldi. "Türkiye'de önceliğim Galatasaray" diyen Seri, sarı-kırmızılı kulübe dönmek istediğini menajerine iletti. Fatih Terim'le tekrar çalışmayı çok isteyen 29 yaşındaki Fildişili yıldız, maddi fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Geçen sezonu Fransız ekibi Bordeaux'ta tamamlayan Seri'nin Fulham'la 1 yıl sözleşmesi kaldı. Alacaklarına karşılık İngiliz kulübünden bonservisini almaya hazırlanan Seri, Galatasaray'ı beklemeye başladı.







