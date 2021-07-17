Beşiktaş 'ın geçen sezon Leicester City'den kiraladığı ve sergilediği performansla Süper Lig'i sallayan Rachid Ghezzal, şu ana kadar transfer dönemine damga vuran isim. 31 lig maçında 8 gol, 17 asistle skora katkı sağlayan ve çifte kupalı sezona damga vuran Cezayirli, Beşiktaş ve Galatasaray 'ı karşı karşıya getirdi. İki takım da transferi bitirmek için çalışmalarını sürdürürken Beşiktaş'ın İtalyan kondisyoneri Stefano Marrone'den flaş bir hamle geldi.

Kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın Ghezzal'a teklif vermesinin etik dışı olduğunu vurgulayan bir paylaşım yapan Marrone, şu ifadeleri kullandı:

'Neden kimse burada bunları söylemiyor?'

"Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. İtalya'da öyle bir şey olursa herkes etik dışı olduğunu söyler. Juventus önceki sezonda takımda oynayan oyuncuyla pazarlık yaparken Milan ya da Inter girmez, başka teklif vermez. Neden kimse burada bunları söylemiyor? Bir arkadaş bana anlatabilir mi?"

Beşiktaş'ın yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği Cezayirli oyuncuya kanca atan Galatasaray'ın transferde mutlu sona yakın olduğu gelen haberler arasında.

'Hakan Çalhanoğlu'nun bu örnekle alakası yok'

İtalyan futbol adamı, bir takipçisinin milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan Inter'e transfer olmasını hatırlatmasına da yorum yaptı ve "Hakan ile alakası yok. Olayı bilmeden yorum yapmak doğru değil. Milan tamamen Hakan'dan vazgeçmişti. Donnarumma gibi. Bu konu kapandıktan sonra Inter'den teklif geldi. Bu kadar basit. Hakan'ın bu örnekle alakası yok." dedi.

Paylaşımı kaldırdı

Marrone'nin bu paylaşımı kısa süre içerisinde Beşiktaşlı taraftarlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Galatasaraylı taraftarlar ise İtalyan kondisyonere tepki gösterdi. Marrone, kısa bir süre sonra Ghezzal ile ilgili yaptığı paylaşımı kaldırdı.



