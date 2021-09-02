Sarı-kırmızılılar böylece hem limit açtı kendine hem de kontenjan. 35 yaşındaki futbolcuya sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon euro verileceği, Kolombiyalı forvetin bonuslardan feragat ettiği belirtildi.

Yıldız futbolcu yeni kulübü Rayo Vallecano’dan ise 2 milyon euro alacak. Falcao’nun da böylece ekonomik kaybı olmadı. Öte yandan Galatasaray ’da Falcao’nun ayrılmasıyla yaş ortalaması 27.1’den 26.8’e düştü.

Oynadığından çok kaçırdı

Falcao’nun, Galatasaray macerası büyük oranda sakatlıklarla geçti. Kolombiyalı futbolcu, 98 maçın 55’ini kaçırdı. Tecrübeli oyuncu bunun yanında sarı-kırmızılı kulüpten yaklaşık 150 milyon lira kazandı.

Galatasaray’ın büyük umutlarla transfer ettiği dünyaca ünlü Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao’nun sarı-kırmızılı takımdaki kariyeri hayal kırıklığıyla sonlandı.

Fransa Ligi takımlarından Monaco’dan 1 Eylül 2019’da transfer edilen tecrübeli golcü, büyük beklentilere rağmen yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenen katkıyı sağlayamadı.

Galatasaray’da 2 sezon geçiren Falcao, 731 gün süren serüveninde toplam 43 resmi maça çıkabildi. 35 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 kez fileleri havalandırdı.

41 lig maçı

Falcao’nun Galatasaray kariyeri, büyük oranda sakatlıklarla geçti. Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli futbolcunun transferinden sonra Süper Lig ’de 74, Ziraat Türkiye Kupası’nda 9, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 7 maç yaptı.

Kolombiyalı golcü, söz konusu süreçte çoğunluğu sakatlık olmak üzere farklı nedenlerle Süper Lig’de 41, Türkiye Kupası’nda 6, Şampiyonlar Ligi’nde 4 ve Avrupa Ligi’nde 5 maçta forma giyemedi.

Yıldız golcü, toplamda 98 resmi müsabakanın 55’ini kaçırdı. Öte yandan Radamel Falcao, Galatasaray’dan 2 yılda 150 milyon liranın üzerinde para kazandı.