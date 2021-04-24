Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmeye hazırlanırken corona virüse yakalanan golcüsü Mostafa Mohamed'den iyi haber geldi. Takımın ilk etapta kamp kadrosunda yer almayan oyuncu, son testlerinin negatif çıkması ile Antalya'ya gitti.





Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Covid-19 karantina süresi tamamlanan ve bu sürede sonuncusu bu sabah yapılan üç testi de negatif çıkan oyuncumuz Mostafa Mohamed, TFF ve Sağlık Bakanlığı ilgili yönergeleri doğrultusunda takımımızın Antalya kampına dâhil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"