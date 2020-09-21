Manchester United ve Porto, Alex Telles'in transferi için görüşme halinde. Telles, Porto'dan ayrılmak istiyor ve Manchester United temsilcileriyle sözleşme şartlarını görüştü. Brezilyalı sol bek için PSG'nin de ilgisi olduğu iddia edildi.

Galatasaray pay alacak

Galatasaray, Telles'in Porto'dan başka bir takıma transfer olması halinde kardan yüzde 10 pay alacak.