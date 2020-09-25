Son dakika | Galatasaray Yunus Akgün'ün 1 yıllığına kiraladı

Galatasaray genç oyuncusu Yunus Akgün'ü 1 yıllığına TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a kiraladığını açıkladı. Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır.

25 Eylül 2020, Cuma 13:00 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray Yunus Akgün'ün 1 yıllığına kiraladı

Galatasaray genç oyuncusu Yunus Akgün'ü 1 yıllığına TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a kiraladığını açıkladı.

Galatasaray açıkladı...

Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır.


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Son dakika | Yunus Akgün Adana Demirspor'a kiralandı


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