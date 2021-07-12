Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Olympiakos'la oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray 'a büyük şok... Yunan yetkililer Galatasaray'ın dün yaptırdığı kovid testini geçerli saymayarak bugün yapılmasını gerekçe göstererek temsilcimizi havalimanında 1 saati aşkın süredir bekletiyor.





EURO 2020'de ise kovid testleri 72 saat öncesine kadar kabul edilirken Yunanistan'ın böyle bir uygulamaya gitmesi şaşkınlık yarattı.

Fatih Terim çıldırdı!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray teknik Direktörü Fatih Terim adeta çıldırdı! Galatasaray Yönetimi de Yunan yetkililere rest çekti, Sarı-Kırmızılılar geri dönme kararı aldı.

Galatasaray’ın Atina’dan 22.30'da kalkacak uçakla İstanbul'a geleceği bildirildi.

Metin Karabaş







