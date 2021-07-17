Kaan Ayhan transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Galatasaray milli futbolcu için Sassuolo'ya resmi transfer teklifi yaptı. İtalyan Kulübü iki teklif için de olumsuz dönüş yaptı.

Beklentileri 6 milyon Euro

Galatasaray ve Beşiktaş 26 yaşındaki oyuncu için İtalyan kulübüne kiralık satınalma opsiyonuyla teklif yaptı. Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Rossi oyuncuyu 6 milyon Euro'ya satabileceklerini kulüplere bildirdi. İtalyan ekibi geçen sezon başında Fortuna Düsseldorf'a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeleyerek bu transferi gerçekleştirmişti.









Galatasaray ısrarcı!

Sağ bek, stoper ve ön libero oynayabilen Kaan Ayhan için Galatasaray ısrarcı... Kaan Ayhan çok fazla forma şansı bulamadığı için İtalyan ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp transferin son günlerine kadar Kaan Ayhan için bekleyecek.

EURO 2020 kadrosunda yer alan ve 3 maçta süre olan Kaan Ayhan Sassuolo formasıyla Serie A'da 799 dakika süre alabilmişti. Milli futbolcu kısa süre önce İtalya'ya giderek takımının kampına katıldı.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL