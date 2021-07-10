Son dakika - Galatasaray ve Beşiktaş arasında Rosier düellosu!

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki transfer rekabetinde 5.kapışma, Valentin Rosier ile başladı.

Milliyet'in haberine göre; Cim-Bom, Ghezzal’dan sonra yine geçen sezonu Beşiktaş’ta kiralık geçiren Fransız sağ beke talip oldu. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’ın şampiyonluğunda büyük katkısı olan Rosier için kulübü Sporting Lizbon’la masaya oturdu.

3.5 milyon Euro gözden çıkarıldı!

2024 yılına kadar Sporting ile anlaşması bulunan 24 yaşındaki futbolcu için Galatasaray, 3.5 milyon euroyu gözden çıkardı.

Futbolcuya da Beşiktaş’ın verdiği rakamdan daha fazlasını teklif eden sarı-kırmızılılar, ilk hedefi olan Larsen’in yüksek maliyeti nedeniyle, tüm konsantrasyonunu bu transfere verdi.

Oyuncuya yaradı!

Bu sezon transfer döneminin başında Barış Alper Yılmaz, Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan konusunda önlerine çıkan Beşiktaş ile ciddi bir rekabete giren sarı-kırmızılılar, Rachid Ghezzal’in ardından şimdi de Valentin Rosier için devreye girdi. İki kulüp arasında yaşanan bu misillemeler, en çok oyunculara yaradı.

Geçen sezon ligde 33 maça Beşiktaş formasıyla çıkan Rosier, 1 gol atıp, 7 gol pasına imzasını koymuştu.