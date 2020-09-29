TFF Hukuk Müşavirliği'nin 29 Eylül 2020 tarihli sevkleri, TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamada, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sportmenliğe aykırı açıklamaları, Galatasaray Kulübü'nün ise Fenerbahçe maçındaki saha olayları ve 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hukuk Müşavirliği'nce 29.09.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 27.09.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş Kulübü Başkanı ALİ AHMET AĞAOĞLU'nun 26.09.2020 tarihinde yazılı medyada yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.