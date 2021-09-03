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Son dakika | Galatasaray UEFA Avrupa Ligi listesini açıkladı

Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden ve gruplara kalan Galatasaray Avrupa Ligi'nde forma giyecek 25 kişilik listesini açıkladı. Marcao listeye alınırken Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, Barış Alper Yılmaz ve Emre Akbaba UEFA kadrosunda yok.

03 Eylül 2021, Cuma 14:25 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray UEFA Avrupa Ligi listesini açıkladı

Galatasaray 'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden ve gruplara kalan Galatasaray Avrupa Ligi'nde forma giyecek25 (4+4+17) oyuncudan oluşan A Listesi’ni UEFA’ya bildirdi. Marcao listeye alınırken Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, Barış Alper Yılmaz ve Emre Akbaba UEFA kadrosunda yok.

UEFA’nın kadro kuralları gereği; altyapı eğitimini Türkiye’de alan oyuncular için belirlenen kontenjan Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz’dan yana kullanıldı.

Altyapı eğitimini Galatasaray’da alan ve 15-21 yaş arasında en az üç yıl kulübümüz bünyesinde bulunan oyuncu kontenjanı için ise İsmail Çipe, Berk Balaban, Atalay Babacan ve Arda Turan’ın isimleri UEFA’ya bildirildi.

13 yabancı bildirildi

Süper Lig ’de yabancı kontenjanında olan 13 futbolcu; Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Patrick van Aanholt, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Olimpiu Moruţan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne ve Sacha Boey’in yanı sıra altyapı eğitimlerini Türkiye dışında alan Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu da UEFA’nın belirlediği “serbest oyuncu” statüsü ile A Listesi’nde kendilerine yer buldu.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi A Listesi’nde bulunan oyuncularının isim listesi şu şekilde:

1 Fernando Muslera             27. Christian Luyindama

2. DeAndre Yedlin             30. Atalay Babacan

4. Taylan Antalyalı             33. Alexandru Cicâldău

5. Alpaslan Öztürk             45. Marcão Teixeira

6. Patrick van Aanholt         53. Barış Alper Yılmaz

7. Kerem Aktürkoğlu             54. Emre Kılınç

8. Ryan Babel                66. Arda Turan

11. Mostafa Mohamed         67. Halil Dervişoğlu

13. İsmail Çipe                89. Sofiane Feghouli

19. Ömer Bayram             90. Mbaye Diagne

21. Olimpiu Moruţan             93. Sacha Boey

22. Berkan Kutlu             98. Berk Balaban

25. Victor Nelsson


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