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Son dakika | Galatasaray U19 takımı şampiyon oldu

U19 Süper Ligi'nin 37'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

01 Haziran 2022, Çarşamba 15:14 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray U19 takımı şampiyon oldu

Son dakika haberi! Galatasaray U19 takımı 2021 - 2022 sezonu U19 Elit Gelişim Ligi şampiyonu oldu.

Teknik direktör Hakan Balta!

"Umarım sezon başında çok oyuncuyla çalışmak zorunda kalmam, umarım bir bölümü A Takım'da olur orada mücadele ederler. UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu harika bir şey. Bir ayda 9 maç oynadık, sıcaklar da malum. Çocuklarımın yüreğine sağlık. Amacımız A Takım'a oyuncu yetiştirmek."

Başkan Burak Elmas

"İnşallah gelecekte bu altyapıdaki gençlerimizi A Takım'da izleyebiliriz. Hepsini tebrik ediyorum."

Galatasaray U19'un şampiyonluğu sonrası Burak Elmas, Ünal Aysal ve Adnan Öztürk saha içerisine girerek tüm takımı tebrik etti.

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