Son dakika | Galatasaray U19 takımı şampiyon oldu

Son dakika haberi! Galatasaray U19 takımı 2021 - 2022 sezonu U19 Elit Gelişim Ligi şampiyonu oldu.

Teknik direktör Hakan Balta!

"Umarım sezon başında çok oyuncuyla çalışmak zorunda kalmam, umarım bir bölümü A Takım'da olur orada mücadele ederler. UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu harika bir şey. Bir ayda 9 maç oynadık, sıcaklar da malum. Çocuklarımın yüreğine sağlık. Amacımız A Takım'a oyuncu yetiştirmek."

Başkan Burak Elmas

"İnşallah gelecekte bu altyapıdaki gençlerimizi A Takım'da izleyebiliriz. Hepsini tebrik ediyorum."

Galatasaray U19'un şampiyonluğu sonrası Burak Elmas, Ünal Aysal ve Adnan Öztürk saha içerisine girerek tüm takımı tebrik etti.