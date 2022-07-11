Son dakika! Galatasaray, transferde sıcak saatler yaşıyor

2022-2023 sezonu öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştiren Galatasaray 'da gözler gelecek yeni transferlerde... Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ın ardından 3. imzayı Sergio Oliveira'ya attıran Cim Bom, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

Avusturya kampına yetişebilir

Marcao'yu Sevilla'ya bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya gönderen, Brezilyalı stoperin sonraki satışında kardan pay alacak olan, kamp dönemine bir ismi daha yetiştirmeye çalışıyor. Kulübe yakın kaynaklar; Porto'dan 3 milyon Euro bonservisle transfer edilen Oliveira'nın kampa katılması sonrası bir ismin daha Avusturya'ya yetişebileceğini iddia ediyor.

Hedef scout transferi

Ocak 2014'te Gremio'dan 6.1 milyon Euro'ya aldığı Alex Telles'ten yaklaşık 9 milyon Euro gelir elde eden, Ocak 2019'da 4 milyon Euro'ya Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao'dan 15 milyon Euro kazanacak Aslan'ın transferde bu taktikle gideceği gelen haberler arasında. Genç ve geleceği parlak isimlere yönelen Sarı Kırmızılılar'ın yüksek bonservis elde edeceği isimlerin transferi için görüşme halinde olduğu ifade ediliyor.

Morutan için teklif var

Ayrıca Rumen kanat oyuncusu Olimpiu Morutan için Süper Lig ekipleri pusuda. Bir takımın Galatasaray'a kiralık olarak resmi teklifini sunduğu öğrenildi.

Murat Akbaş / Fanatik Özel







