21 Kasım Perşembe son dakika Galatasaray transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Peki, Galatasaray kimi transfer edecek? Takımdan kimler ayrılacak. Teknik direktör Fatih Terim her maç sonrası özellikle ocak ayını işaret etmişti. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve tüm gelişmeler...

CISSE AÇIKLADI! GALATASARAY

Papiss Cisse, Galatasaray'dan transfer teklifi aldı mı? Papiss Cisse, Alanyaspor'da ayrılcak mı? İşte detaylar....

Süper Lig'de attığı 9 golle Yeni Malatyaspor'un golcüsü Adis Jahovic ile birlikte krallık yarışında zirvede olan Alanyasporlu Papiss Cisse, "West Ham United ve Anderlecht'den transfer teklifi aldım. Galatasaray'ı ben de sizler gibi duydum." dedi.

Anderlecht itirafı

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Papiss Cisse, "Geçen sezon başından itibaren takım olarak iyi bir performans sergiledik bu da benim performansıma yansıdı. Yaz transfer döneminde Anderlecht'den teklif geldi. Kulübüm kalmamı istedi. Bu süreçte Alanyaspor'un bana karşı olan yaklaşımını çok beğendim ve takımda kaldım. Bu süreci tamamen unuttum, Alanyaspor'a hizmet etmeye devam ettim. İşin özeti bu süreci unuttum ve işime odaklandım." ifadelerini kullandı ve ekledi:

'Galatasaray haberlerini...'

"Ben şu an için Alanyaspor'a odaklanıyorum. Alanyaspor'da 3 hoca ile çalıştım. Üç hoca ile de çok iyi anlaştım. Ben işimi iyi yaptığım sürece transfer teklifleri gelecektir. West Ham United, Anderlecht'den önce de transfer teklifinde bulundu ama olmadı. Newcastle United'ı ben de sizler gibi duyuyorum. Ben işimi yaptıkça bu teklifler olacaktır. Galatasaray haberlerini ben de duydum. Bu bilgi bana da geldi. Ben işimi yapmaya devam edeceğim. Şu anda Alanyaspor'un oyuncusuyum ve Alanyaspor'un başarısı için çalışıyorum."

'En güzel yıllarım Newcastle United'da geçti'

"Kariyerime Fransa'da başladım sonrasında Almanya'da Freiburg'da oynadım. Almanya'da geçirdiğim 2 yıl bana çok şeyler kattı. İnsanlar beni Newcastle United'da tanıdı ve sevdi, en güzel yıllarım Newcastle United'da geçti. Oynadığım liglerde şunu gördüm. Her ligde kazanmak istiyorlar. Ligler arasında çok fark yok. Kariyerim açısından en önemli avantaj farklı liglerde oynamam fakat futbolun dili aynı. Süper Lig çok zor ve mücadele gücü yüksek bir lig. Türkiye Ligi'nde sürpriz sonuçlar olabiliyor, her takım her takımı yenebiliyor. Türkiye'de oynadığım için çok mutluyum.

'İnşallah gol kralı olurum'

"Alanyaspor'a geldiğimde belki yaşımla ilgili eleştiriler olmuştur fakat ben futbolu ne zaman bırakmaya karar verdiysem o zaman yaşlanmışım demektir. Kimi oyuncular 20-21 yaşında ama ortaya koyduğu performans 45 yaşındaki oyuncu gibi, benim için önemli olan yaş değil ortaya koyulan performans. Bu sezon her şey güzel gidiyor, inşallah sezon sonunda gol kralı da olurum'

GALATASARAY'A TRANSFERDE ŞOK!

Devre arasında tecrübeli futbolcu Mariano’yla yollarını ayırmak isteyen ve sağ beke genç, dinamik bir oyuncu arayan Galatasaray, Atletico Mineiro’nun cevabıyla şok oldu.

Bu sezon Serie A’da 16, Libertadores’te 5, Brezilya Kupası’nda ise 1 maça çıkan Guga için Atletico Mineiro’nun kapısını çalan Galatasaray ’10 milyon Euro isteriz’ yanıtıyla karşı karşıya kalırken, yönetimin 21 yaşındaki oyuncudan vazgeçtiği öğrenildi. Oynadığı futbolla İspanyol takımlarının da dikkatini çeken Guga yaz ayı transfer döneminde de sarı kırmızılı kulübün gündemine gelirken, genç futbolcunun Brezilya U23 takımında da görev alması yetenekli ismin piyasasını yükseltmeye yetiyor.

22 maçta 4 asist yapan Guga için Galatasaray geçtiğimiz Haziran ayında Mariano + 2 milyon Euro teklif etmişti. (Akşam)

KAZIMCAN'A GALATASARAY'A TEKLİF!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın sportif direktörü Özden Töraydın, bu haftaki Akhisarspor karşılaşmasıyla çıkışa geçeceklerine inandığını bildirdi.

Töraydın, yaptığı yazılı açıklamada, ligde lider Hatayspor'un 6 puan gerisinde yer aldıklarını, bunu kapatabilecek güçte olduklarını belirtti.

Son 3 haftayı puansız geçtiklerini hatırlatan Töraydın, "Lig geçen sezona oranla denk güçlerin yarıştığı daha zor bir maraton haline geldi. 3 puan aslanın ağzında. Sonuna kadar istikrarını koruyan başarıya ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Töraydın, takımda bireysel sıkıntıların bulunduğunu ancak bunları çözmenin zor olmadığını aktararak, "Beklenen çıkışı bu hafta yakalayacağımıza inancımız tam." yorumunu yaptı.

Yapımı süren Alsancak Stadı'nın tahsisi için her platformda çalıştıklarına değinen Töraydın, şunları kaydetti:

"Biz ne kadar başarılı ve yukarıda olursak stadın tahsisini alma konusunda da bir adım öne geçeriz. Bu yıl Süper Lig'e çıkıp rakiplerimizi Altay Alsancak Stadı'nda ağırlamak istiyoruz. Bu sezon ligin ikinci yarısını da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynamak için de gereken başvuruyu yaptık."

"Kazımcan Karataş için Galatasaray'dan teklif var"

Töraydın, genç oyuncuları Kazımcan Karataş için Galatasaray'dan teklif geldiğini, yönetim kurulunun konuyu önümüzdeki hafta değerlendireceğini belirterek, şu görüşleri paylaştı:

"Altyapı geleneğimiz sürüyor. Ancak altyapı çalışmaları için tesis konusunda sıkıntımız var. Günlük başarılardan çok kalıcı bir altyapı sistemi için çalışıyoruz. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile önemli bir proje üzerindeyiz. Süper Lig'e yükselip tesisleşmeyi sağladığımız taktirde Altay eski gücüne dönerek Anadolu futbolunun baş aktörü olacaktır."

GALATASARAY'DA ÖMER BAYRAM SÜRPRİZİ

Ömer Bayram, sabretti ve kazandı. Galatasaray’da sezon başında gönderilmek istenen ama son anda takımda kalan milli futbolcu için zam yapılmasına karar verildi.

Takımda en az kazanan isimlerin başında gelen ve yıllık 400 bin euro alan 28 yaşındaki futbolcuya iyileştirme yapılacak.Zamla beraber Ömer’in 1.5 sene daha bulunan sözleşmesinde de değişikliğe gidilecek. Bununla birlikte Ömer’in mukavelesinin bir yıl daha uzatılacağı dile getirildi.

Son anda kalmıştı

Son dönemde orta alanda oynadığı performansla beğeni toplayan Ömer Bayram, geçen yıl geldiği Galatasaray’da istenen çizgiyi yakalayamamış ve satış listesine konulmuştu. İstediği ücret yüzünden Antalya ve Malatya’ya transferi son anda gerçekleşmeyen 28 yaşındaki futbolcu, bunun üzerine Galatasaray’da kalmıştı.

Ömer Bayram bu sezon özellikle orta alanda sergilediği performansla Fatih Terim’in yüzünü güldürürken, Gaziantep maçında mükemmel bir gole imza atmıştı. Ömer Bayram’ın ligde ise 3 asisti bulunuyor. (Skorer)

TERİM 3 FUTBOLCUYLA İLGİLİ KARARINI VERDİ!

Galatasaray'da Başakşehir maçında Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir'in forma giymesi bekleniyor.

İki yerli futbolcu da yeni sistem ve kurguda kendine yer bulurken, teknik kadronun, zorunlu olmadıkça bu isimleri oynatmaya devam edeceği bildirildi.

Ancak gerek Ahmet Çalık’ın gerekse Emre Taşdemir’in şanssızlığı, Şampiyonlar Ligi’nde forma giyemeyecek olmaları... Her iki futbolcu da 21 kişilik sınırlı kontenjan nedeniyle UEFA’ya bildirilen listede yer almadı. Bu durumda Başakşehir maçında sahaya çıkacak olan Ahmet Çalık ile Emre Taşdemir, Club Brugge ile önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi’nde yapılacak olan maçı ise tribünden izleyecek.

Bu ise içinden çıkılması zor bir durum yaratıyor. Örneğin Terim, Şampiyonlar Ligi’nde performansından hiç de memnun olmadığı Nagatomo’yu yine oynatmak zorunda kalacak. (Skorer)

GALATASARAY'A SÜRPRİZ FORVET

Florin Andone'nin şok edici sakatlığından sonra forvet transferini yeniden gündemine alan Galatasaray'da yeni bir isim gündemde...

İspanyol basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Sevilla formasını giyen Munas Dabbur'la ilgilendiğini öne sürdü. Sezon başında 17 milyon Euro karşılığında Salzburg'tan Sevilla'ya transfer olan İsrailli forvet şu ana kadar La Liga'da hiç forma giyemedi. Galatasaray'ın 27 yaşındaki forveti kiralamak için harekete geçtiği öne sürülüyor. (Takvim)

NZONZI GALATASARAY'A NASIL GELDİ?

Galatasaray - Nzonzi birleşmesinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. Galatasaray’ın Roma’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven N’Zonzi’nin, İtalyan ekibinden gönderilme nedeni belli oldu. Fransız futbolcunun son haftalarda sarı-kırmızılı ekipteki eleştirilen yönünün, aynı zamanda Roma’dan gönderilme nedeni olduğu ortaya çıktı.

'Ağır kalıyor' eleştirileri

Skorer'in haberine göre; Orta sahanın ortasında fizik yönüyle dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu, güçlü yapısına karşın ağır kaldığı ve oyunu yavaşlattığı gibi eleştirilere de maruz kalmaya başladı. Fransa Milli Takımı’nın dünya şampiyonu olan kadrosunda yer alan deneyimli futbolcu için yazılan rapor belli oldu.

Fonseca istememiş

Paulo Fonseca’nın temmuzda takımın başına geçmesinin ardından Roma yönetimine sunduğu raporda, N’Zonzi’nin ağır olduğu için oynatmak istediği hızlı futbolu bozacağından gönderilmesini istediği, sarı-kırmızılılara transferinin önünün açıldığı öğrenildi.

Böylece Steven N’Zonzi’ye Galatasaray’da getirilen eleştirilerin, aynı zamanda futbolcunun Roma’dan gönderilme sebebi olduğu ortaya çıktı.

12 maçta 1 asist yaptı

Sarı-kırmızılılarda sekizi lig, dördü Avrupa olmak üzere 12 maçta forma giyen oyuncu 1 asist kaydetti.